Femminicidio Ilaria Sula, al via il processo: Mark Samson in aula

La foto di Ilaria sulle magliette, la richiesta di giustizia. Attorno, la folla di parenti e amici che non li ha mai lasciati soli. I genitori di Ilaria Sula varcano in silenzio la soglia del tribunale di Roma: in corte d'Assise è cominciato il processo nei confronti di Mark Samson, il ventitreenne accusato di aver ucciso la studentessa di ventidue anni. L'omicidio volontario, secondo i pm, è aggravato dalla premeditazione e dall'occultamento di cadavere. La notte tra il 25 e il 26 marzo - ha ricostruito la procura - Samson ha ucciso Ilaria con un coltello, ha nascosto il suo corpo in un trolley e lo abbandonato sui monti Prenestini. Sarà ritrovato soltanto una settimana più tardi.