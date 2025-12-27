Delitto Garlasco, un video di Sempio nel pc di Chiara Poggi

Dal computer di Chiara Poggi spunta un video di Andrea Sempio. Le immagini sarebbero state registrate da Marco Poggi, il fratello, nel marzo del 2007, 5 mesi prima del delitto. Con alcuni amici, fra questi anche Sempio, il ragazzo avrebbe fatto irruzione di sera nella palestra di una scuola. Il video è stato pubblicato dalla youtuber Francesca Bugamelli si vedono due ragazzi che giocano a calci con una palla improvvisata fatta con dei rifiuti, si intravede anche Andrea Sempio riconoscibile dai suoi capelli lunghi. Sempre Bugalla crime aveva mostrato le foto di Sempio fuori casa poggi nel il giorni del delitto di Garlasco. Il video è sempre stato presente agli atti, sequestrato dai carabinieri, nei verbali risulta visionato da qualcuno degli investigatori nel pomeriggio del 14 agosto, il giorno l omicidio di chiara.