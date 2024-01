Vaccino contro melanoma, Ascierto: "Tipologia applicabile anche ad altre forme tumorali"

"La stessa procedura potrebbe essere applicata a tutti i tumori. Non è un caso che ci siano sperimentazioni anche in quello dei polmoni. La ricerca tra melanoma e polmone è andata di pari passo. Abbiamo visto dati interessanti con la stessa tipologia di vaccino anche nel carcinoma del pancreas. Quindi, se i risultati si confermeranno come quelli che abbiamo visto fino ad adesso sarà una svolta epocale, un'ulteriore aggiunta a tutto ciò che è stato fatto negli ultimi anni nella ricerca contro il cancro".