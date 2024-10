Traversara di Bagnacavallo, gli alluvionati chiedono indennizzi

Chiedono risposte i cittadini di Traversara, la frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, colpita da due alluvioni a distanza di pochi giorni. Per questo hanno deciso di formare un comitato di cittadini. Il primo passo sarà quello di costituire un soggetto giuridico, per agire d'intesa con realtà analoghe sorte in comuni vicini. Gianluca Sardelli è il promotore della iniziativa