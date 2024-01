Sarah Scazzi, Michele Misseri libero a febbraio

di Rossella Grandolfo

Condannato a 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, Misseri si è visto ridurre la detenzione di circa 400 giorni per buona condotta e potrà beneficiare della norma "svuotacarceri", che gli permetterà di tornare in libertà oltre un anno prima del termine, previsto nella seconda meta' del 2025.