Pisa, gli agenti indagati si sono "auto-identificati"

di Tito Giliberto

Le due manifestazioni toscane saranno per la Palestina, ma anche per criticare l'operato delle forze dell'ordine: non si placano infatti le polemiche dopo le cariche sui manifestanti. Alla questura di Pisa è arrivato il preavviso da parte del Coordinamento degli studenti Medi e sono attesi migliaia di partecipanti. Il sindacato: 12 figli di agenti bullizzati a scuola.