Peste suina, le paure degli allevatori

La peste suina non è trasmissibile né all’uomo né agli animali domestici, ma i danni economici e di immagine per il Made in Italy rischiano di mettere in ginocchio un intero settore. I contagi riguardano il Nord Italia. "Ci preoccupa il danno di immagine", dice un allevatore nel Lodigiano. "C’è preoccupazione e paura, si vive alla giornata, non si sa se il giorno dopo avremo ancora suini".