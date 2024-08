Omicidio Biagi, torna in libertà l'ex Br Simone Boccaccini

Simone Boccaccini è uscito dal carcere di Alessandria dove stava scontando la pena per aver preso parte all'omicidio del giuslavorista Marco Biagi, ucciso il 19 marzo 2002 a Bologna dalle Br-Pcc. È quanto riferisce il Corriere della Sera. La scarcerazione anticipata sarebbe figlia di una riduzione di pena di 10 mesi e della buona condotta in carcere riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. Per l'omicidio Biagi era stato condannato a 21 anni in via definitiva.