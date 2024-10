Offre biscotti all'hashish alla madre, donna ricoverata

Ha preparato dei biscotti utilizzando della sostanza stupefacenti li ha offerti alla mamma che, inconsapevole degli ingredienti utilizzati dal figlio, ne ha mangiati due, ma poco dopo è stata male e per i forti dolori accusati si è reso necessario il suo ricovero all'ospedale Sant'Antonio di Trapani. Il giovane "pasticcere", di 17 anni, è stato arrestato da carabinieri della stazione di San Vito lo Capo per spaccio di sostanze stupefacenti che nell'abitazione hanno trovato 750 grammi di hashish, 40 dosi di ketamina, 220 grammi di marijuana, oltre 2.000 euro in contanti e vari sacchetti di "biscotti stupefacenti" appena sfornati. All'udienza di convalida il 17enne è stato sottoposto alla misura alternativa del collocamento in comunità di recupero.