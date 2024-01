Napoli, 80 colpi sparati in mezzo alla folla

di Andrea Noci

L'agguato in piena regola era finalizzato a colpire Nicola Giuseppe Moffa, appena diciottenne e pregiudicato, che per gli investigatori sarebbe imparentato con alcuni personaggi vicini al clan dei contini. Il ragazzo è stato colpito alle gambe e si trova in ospedale. Dei giovanissimi coinvolti, 5 sono stati arrestati perché trovati in possesso delle armi usate durante la sparatoria.