Meteo, maltempo al Centro-Nord

Cieli plumbei e pioggia battente, questa la situazione del tempo al Nord e al Centro e resterà così almeno fino a giovedì. Allerta rossa in Liguria, con la protezione civile che segnala un quadro potenzialmente pericoloso, e arancione in Toscana e Friuli Venezia Giulia. Maltempo anche in Lombardia, con allerte locali come a Varese e Bergamo.