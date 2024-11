La rabbia delle forze dell'ordine in piazza a Torino

La rabbia, la frustrazione, persino un certo senso di impotenza. I sindacati di polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza sono scesi in piazza a Torino. Un corteo pacifico partito dalla questura e arrivato in centro per denunciare le continue aggressioni subite durante le manifestazioni di piazza. Gli agenti non solo sono oggetto di aggressioni violente "ma - rivendicano i sindacati - sono anche scarsamente tutelati".