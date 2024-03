Il Papa: "Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca"

di Fabio Marchese Ragona

Papa Francesco abbandona l'equilibrismo della diplomazia e si lancia in un appello accorato a fermare la conta degli uccisi in Ucraina, invitando apertamente Kiev ad accettare un compromesso per la fine delle ostilità. E anche a Gaza, c’è un conflitto che "fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra".