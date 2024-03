Dal Brasile a Genova per i campionati mondiali di Pesto

di Francesco Mortola

È tutto pronto a Palazzo Ducale di Genova per la finalissima con 100 concorrenti provenienti da 13 Paesi del mondo. I dettagli della manifestazione sono stati svelati in una conferenza stampa nella sede della Camera di Commercio di Genova. I liguri in gara saranno 55 e il resto degli italiani 25. Sono di provenienza straniera 20 concorrenti che provengono da Stati Uniti, Giappone, Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, Germania, Sudafrica, Giappone, Brasile, Malta e Svizzera.