Ciccio e Tore, 16 anni fa il ritrovamento dei corpi | La sorella: "Nuove prove"

di Rossella Ivone

In particolare, le due donne sostengono fermamente che i due fratellini non fossero soli la sera della loro scomparsa, il 5 giugno 2006. "La riapertura delle indagini nel 2012 per noi fu una grande notizia, ma un anno dopo arrivò l’archiviazione perché, secondo i giudici, gli indizi prodotti non erano sufficienti. Adesso però siamo in possesso di prove scottanti che portano alla verità, siamo pronti a portarle in Procura e ci auguriamo che finalmente giustizia sia fatta" spiega Filomena.