Caltanisetta, studenti in piazza contro la crisi idrica

In una Caltanissetta sempre più assetata, ora sono gli studenti a far sentire la loro voce. Un corteo contro l'emergenza idrica che tiene da mesi sotto scacco l'intera isola. Qui ci sono zone della città senza acqua da settimane. Nella vicina San Cataldo, questa estate sono state montate tre cisterne con i rubinetti, i silos sono protetti da lucchetti. Il timore di furti è alto. L'acqua viene erogata con orari precisi per un massimo 100 litri a famiglia e in presenza di un messo del comune