Arezzo, donna trovata morta: fermato l'ex fidanzato della figlia

Una donna con una vistosa ferita alla testa è stata trovata in un campo di Foiano della Chiana (Arezzo). La vittima si chiamava Letizia Girolami, aveva 72 anni, era una psicoterapeuta, abitava in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo. La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stata ritrovata morta la notte scorsa dopo che il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Il corpo si trovava in un campo di proprietà della famiglia. Fermato l'ex fidanzato della figlia