Altro autovelox abbattuto nel Trevigiano

di Alessandra Ongarato

Un blitz in piena notte. E a colpire dovrebbero essere stati in due, con le consuete modalità: armati di flessibile hanno segato alla base il palo che sostiene il dispositivo, per poi prenderlo a calci, mettendolo del tutto fuori uso. Rabbia sfogata contro un apparecchio che, quand'era in funzione, infliggeva agli automobilisti in media 50 multe al giorno, una ogni mezz'ora. Sul caso indagano i carabinieri, in contatto con i colleghi delle altre province del Nord Italia dove Fleximan ha già colpito. Più di 10 ormai gli autovelox abbattuti, quasi certamente non da un unico vendicatore.

Insomma, il copione verrebbe seguito da una schiera di emulatori, in guerra contro i rilevatori di velocità.l