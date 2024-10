Maltrattamenti in famiglia, violenze, sfruttamento sessuale, abbandono: una media di 19 reati al giorno subiti in Italia, nel 2023, da minori. Quasi 7000 all'anno, il 95% in più rispetto al 2022. È un quadro allarmante quello che emerge dal rapporto annuale sulla base dei dati forniti dalla direzione centrale della polizia criminale