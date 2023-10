Saman, il fratello: "Facevano i piani, papà disse di scavare"

di Rita Ferrari

Protetto da un grande paravento bianco che lo ha messo al sicuro dagli sguardi del padre, dello zio, dei due cugini - tutti imputati per l'omicidio della sorella - il ragazzo per ora non è indagato, ma le sue deposizioni rese in passato, che inchiodavano i familiari e sulle quali si reggeva l'impianto accusatorio, restano inutilizzabili. Anche se durante l'interrogatorio Ali ha confermato di fatto la versione resa anche nell'incidente probatorio. "Mentre facevano i piani - ha raccontato in italiano - io stavo sulle scale ad ascoltare. Ho sentito mio padre che parlava di scavare, e poi di passare dietro le telecamere".

Il difensore del cugino lo incalza e a volte il ragazzo risponde con dei "non ricordo", ma quando la domanda verte su come mai, in un primo momento, avesse scagionato i parenti, Ali non ha dubbi: "Ho detto una bugia perché mio padre mi disse di farlo, mi ordinò di non dire niente". Dalla sua testimonianza emergono violenze e soprusi in famiglia. "Da piccolo avevo paura di mio papà e di mio zio". Una volta, il padre, tornato a casa, trovò Saman in lacrime dopo una lite per la tv con il fratello. "Mentre ero sul divano in camera di mia sorella mi ha picchiato con calci e pugni". Un episodio che rivela forse l'attaccamento del padre per Saman, ma avvenuto - nelle parole di Ali - molto prima di "tutto questo casino". E di fronte al video mostrato in aula che ritrae Saman nel gesto di tirargli una sberla nel cortile di casa, risponde: "Capitava, sì, ma per scherzare, quando litigavamo".