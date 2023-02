Pienza (Siena), le suore "troppo social" respingono le accuse di disubbidienza e resistenza

di Cristiano Puccetti

Le suore benedettine usavano il profilo Facebook del monastero Maria Tempio dello Spirito Santo per vendere oggetti sacri, per pubblicizzare il loro mercatino e offrire ospitalità gratuita ai più bisognosi. La prima segnalazione alla diocesi toscana era arrivata dal sindaco di Pienza e riguardava proprio la provenienza dei prodotti dei mercatini. Le suore di clausura sono arrivate in Toscana sette anni fa, trasferite dall'Umbria per motivi di sicurezza dopo il terremoto del 2016. Il 13 febbraio scorso, colpa dell'eccessiva attività social, hanno saputo che la madre superiora, suor Diletta, sarebbe stata sostituita e così si sono ribellate. Nel comunicato affisso proprio oggi al cancello del convento smentiscono la ricostruzione dei fatti e respingono ogni accusa di disubbidienza e di resistenza. Ma rischiano addirittura di perdere i voti.