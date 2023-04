Ostia, sequestrata casa occupata abusivamente da Roberto Spada

di Francesca Benvenuti

Ora, l'appartamento sito in via Guido Vincon viene sequestrato e deve essere sgomberato: le indagini compiute dai Carabinieri per conto della Procura di Roma - scattate per furto aggravato di corrente elettrica - oltre ad accertare l'allaccio energetico abusivo hanno dimostrato che Spada e la compagna non avevano alcun titolo per occupare quella casa popolare.