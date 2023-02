Dal video delle telecamere di sorveglianza si rileva la dinamica dell'evento. Si vede il veicolo tamponato viaggiare a ridotta velocità per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio e l'altra macchina sopraggiungere a velocità sostenuta e senza rallentare colpire violentemente, da dietro, l'autovettura dove viaggiavano le due donne proiettandola in avanti per diversi metri. La visione dei filmati è stata determinante per la Polizia di Stato per ricostruire l'evento. Le indagini sono tutt'ora in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.