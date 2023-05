di Alessio Fusco

L'incendio ha coinvolto anche diverse auto parcheggiate in una zona centrale della città. L'Arpa non ha rilevato tossicità nell'aria. la procura di milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo. le fiamme hanno raggiunto anche tre piani di un palazzo provocando diversi danni agli appartamenti. Duecento le persone evacuate a scopo precauzionale. Ferita in modo lieve una suora.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito dal vano motore del furgone. La presenza della bombole d'ossigeno ha innescato la violenta esplosione.