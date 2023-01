Messina Denaro, il padre di un poliziotto ucciso dalla mafia: "Sia fatta giustizia"

di Alessio Fusco

"Speriamo che le forze del ordine, la magistratura lo mettano in galera e non lo facciano più uscire, perché come abbiamo sofferto noi devono soffrire anche loro in galera", dice l'uomo. Dal giorno della morte di suo figlio non si è dato più pace, ha sempre chiesto verità, insieme alla moglie che oggi non c'è più. Tanto da aver promesso di non tagliarsi la barba finché non sarà fatta giustizia. "Mia moglie sarebbe felicissima di questo arresto", aggiunge Agostino, che ha voluto partecipare anche alla conferenza stampa organizzata dalle forze dell'ordine a Palermo. Si è alzato in piedi e ha detto: "Saremo liberi solo se Messina Denaro parlerà, non solo di mio figlio ma di tutte le tragedie. Speriamo che ora si possa fare luce sulle tante morti e scoprire qualcosa in più".