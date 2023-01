Messina Denaro, i viaggi del superboss durante la latitanza

di Angelo Mangano

La segnalazione della presenza del capomafia, era finita tra gli atti depositati dal ministero della Giustizia italiano per l'estradizione di un altro boss. Quegli atti però sembra non siano mai stati trasmessi a nessuna procura, comprese quelle di Palermo e di Trapani. Ora nel covo del capomafia spuntano quei biglietti aerei per il Sudamerica dove, secondo i carabinieri del Ros, Messina Denaro avrebbe una delle sue "cassaforti".