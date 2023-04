I riti del Venerdì Santo

di Fabio Marchese Ragona

Stasera al Colosseo la tradizionale via crucis: in migliaia con le fiaccole accoglieranno la croce che si muoverà lungo le 14 stazioni all'interno dell'anfiteatro Flavio di Roma. È prevista la presenza del Papa - a meno che i medici non gli consiglino diversamente - ma non terrà alcun discorso, soltanto una preghiera conclusiva. Quest'anno le meditazioni riguarderanno il tema della pace, in un mondo dilaniato dalla guerra.