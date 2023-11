Giulia Cecchettin, il giallo della chiamata al 112

di Gaia Padovan

Fonti dei carabinieri hanno fatto sapere che in quella telefonata arrivata al 112 il testimone "parlava di una lite tra due persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate". Inoltre l'uomo "non era riuscito ad annotare la targa" e che a quell'ora di sabato "c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie".