Covid e influenza a Natale, Garattini a Tgcom24: "Un milione a letto? Stime ottimistiche"

"L'immunità - precisa a Tgcom24 Garattini - non è sempre per stesso tipo influenza. Così chi non si è immunizzato con i vaccini ha acquisito meno immunità anche perché c'è stato un periodo lungo col Covid".



Quanto incide l'influenza e quanto il Covid sui dati? "Il virus del Covid è più aggressivo di quello influenzale; infatti si sono registrati più 300 morti nelle ultime settimane, che portano il bilancio a 15mila nell'anno. Non sappiamo nei prossimi mesi come andrà, ma nelle ultime settimane si registra un costante aumento favorito dalla stagione fredda. Anche l'influenza colpisce di più d'inverno, mentre il Covid sempre. Inoltre, non si fanno più i tamponi, c'è sottovalutazione e quindi si crea un po' di confusione".