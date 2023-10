Ciccio e Tore, nessun risarcimento per la madre dei fratellini morti a Gravina

di Alessandra Rolla

I loro corpi furono trovati solo il 25 febbraio 2008 nella cisterna del rudere di una vecchia masseria chiamata 'la casa delle cento stanze'. L'indennizzo era stato chiesto al comune e alla società proprietaria dell'immobile perché secondo i parenti non era stato fatto quanto in loro potere per evitare la tragedia, rendendo sicura l'area.



Secondo i giudici invece visto che per entrare bisognava scavalcare non è possibile parlare di responsabilità di terzi. Per il tribunale dunque la morte dei due bambini è stata determinata da una fatalità. Eppure nello stesso posto cadde anche un altro bambino