di Silvia Vada

I genitori della giovane, oggi, dopo il dolore della perdita rivissuto anche in tribunale, sono più disperati che mai e indignati contro il sistema carcerario: "Questa - dicono - non è giustizia". "Se lo devono gestire in carcere, non mandarlo a casa. Deve marcire lì dentro", dice il padre della ragazza. "Io me lo immagino a casa con la mamma, che gli fa la minestrina. Ma perché deve curarlo? Mia figlia chi la cura?", afferma invece in lacrime la mamma.