Israeliana accoltellata alla stazione Termini: condannato Alexander Chomiak

di Maria Stella Carrara

Il giovane, che era accusato di tentato omicidio e porto di arma impropria, è stato giudicato con il rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna a otto anni e otto mesi di carcere.

Alexander Chomiak era stato bloccato, il 3 gennaio scorso, su un treno per Brescia. A riconoscerlo erano stati due carabinieri fuori servizio. Le fasi dell'aggressione erano state riprese dalle telecamere della stazione ferroviaria. Il giovane è stato riconosciuto capace di intendere e volere. Il gip di Milano aveva convalidato il fermo sottolineando "la violenza e l'inquietante spregiudicatezza" del 24 polacco "non solo nella scelta della vittima, una giovane donna sola, ma anche nella commissione del fatto in luogo pubblico e certamente presidiato". Durante l'interrogatorio, Chomiak aveva negato ogni addebito.