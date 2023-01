di Tito Giliberto

I carabinieri del comando provinciale di Trapani stanno ascoltando in queste ore le persone residenti nelle immediate vicinanze dell'ultimo nascondiglio del boss a Campobello di Mazara. Matteo Messina Denaro faceva una vita quasi normale. Nelle immagini filmate da telecamere fisse in zona, utilissime per identificare l'ultimo rifugio segreto, lo si vedrebbe salire e scendere da un'auto con borse della spesa. Forse una strategia per confondersi come una persona qualunque nel viavai della gente comune. Ma sono diverse le eventuali complicità da chiarire.

A partire dal ruolo di Andrea Bonafede, il geometra indagato per favoreggiamento aggravato e associazione mafiosa. Il suo nome e i suoi documenti, riprodotti e in parte falsificati, sono stati usati dal boss malato per farsi curare senza essere riconosciuto. I due erano stati compagni di scuola, tra vecchie frequentazioni di famiglie. Interrogato dai carabinieri del nuceo investigativo trapanese, Bonafede racconta: avvicinato circa un anno fa, il padrino gli avrebbe chiesto aiuto e documenti. Non avrebbe mai ridato indietro il tesserino del codice fiscale. Gli avrebbe dato 15 mila euro per trovargli una casa tranquilla: l'ultimo nascondiglio. che però, forse, non sarebbe il vero covo. La caccia ai documenti segreti del boss è appena cominciata.