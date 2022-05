Omicidio Ziliani: confessa Mirto Milani

di Gigi Sironi

La vicenda ha inizio l'8 maggio 2021. Alle 11:58, Silvia Zani, la figlia maggiore, lancia l'allarme. "Mamma è uscita di casa da sola verso le sette circa per andare a fare una passeggiata a Villa Dalegno. Non aveva il telefono e sarebbe dovuta rientrare alle dieci perché dovevamo andare insieme alla discarica per smaltire vecchio materiale", spiega ai carabinieri denunciando la scomparsa della madre.