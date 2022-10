Alpini, festa a Napoli per il 150° compleanno

di Carmine Martino

La cerimonia ufficiale si è svolta in Piazza del Plebiscito e non poteva mancare la sfilata delle truppe con la divisa d’ordinanza ed il classico copricapo con la penna in evidenza. Per la ricorrenza speciale si è alzata in volo la pattuglia acrobatica delle frecce tricolori. I festeggiamenti, iniziati venerdì con l'inaugurazione della mostra storica del corpo a Palazzo Reale, proseguiranno anche domenica sul lungomare Caracciolo dove è stata allestita la cittadella degli alpini.