Torino, omicidio Melis: caccia allo stalker

di Simone Cerrano

Nell’ultimo periodo l'uomo avrebbe pesantemente infastidito con continue telefonate e appostamenti Patrizia, barista quarantenne, ex fidanzata della vittima, con cui Melis ha trascorso la serata di domenica. La donna, ascoltata a lungo in Questura, ha raccontato che era spaventata dalla insistenti attenzioni dell’uomo, che lei respingeva, e che per questo aveva chiesto aiuto a Massimo, con cui era rimasta in ottimi rapporti nonostante la fine della loro relazione.