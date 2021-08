Covid, regole e dubbi sul green pass

di Valentina Trifiletti

Il certificato è necessario per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso, assistere a spettacoli, eventi, sagre, fiere, convegni e congressi. Per mostre e musei, centri sociali e ricreativi. Servirà la certificazione per andare allo stadio con la capienza del 50% all’aperto e 35% al chiuso. Ma anche in piscina, palestra, centri benessere, centri termali e parchi divertimento. Serve Il passaporto verde per sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò e per sostenere concorsi pubblici. come Per banchetti e cerimonie. Negli hotel si può soggiornare anche senza il green pass, ma non nell'aree della spa e della piscina. Sciolti i nodi di scuola e trasporti. Dal primo settembre gli universitari ma anche i professori e tutto il personale scolastico si dovranno munire di green pass che Servirà anche per viaggiare su navi e traghetti, escluso lo stretto di Messina e su treni e autobus che collegano più regioni. Niente lasciapassare sui autobus, tram e metro. Multe salate ai furbetti: da 400 a 1000 euro. Gli esercenti, invece, dopo la terza trasgressione, saranno obbligati alla chiusura da uno a dieci giorni.