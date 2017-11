Giacomo Urtis e Ken umano, che amore di plastica!

Tra Giacomo Urtis e il Ken umano è sbocciato l'amore. Qualcuno potrebbe dire un "amore di plastica" visto che l'ex naufrago si occupa di chirurgia estetica e Rodrigo Alves - uno degli uomini più rifatti del mondo - si è sottoposto a tantissimi interventi per assomigliare al fidanzato di Barbie. Il settimanale " Nuovo Tv " li ha pizzicati, con tanto di bacio, in un noto locale milanese, ma ora la copia è uscita allo scoperto con tanto di foto sui social.

I due, accomunati dalla passione per gli interventi estetici, si conoscono da tempo. Ma pare che nelle ultime settimane l'amicizia si sia trasformata in qualcosa di più. Ken, che vive all'estero, è sempre più spesso in Italia, in particolare a Milano e guarda caso esce sempre in compagnia di Urtis. Il legame tra loro è evidente, se non è solo questione di bisturi lo scopriremo presto...