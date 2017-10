Giacomo Urtis, Malena presta il volto alla nuova crema per lo "sbiancamento genitale"

"Bianco per non andare in bianco" è lo slogan dello spot del nuovo prodotto lanciato da Giacomo Urtis, concorrente dell'ultima edizione de "L'Isola dei Famosi" e anche professionista nel campo della Medicina e della Chirurgia estetica. Malena, porno attrice e sua collega nel reality di Canale 5, ha prestato volto e nome per fare pubblicità alla sua crema sbiancante delle zone intime. Il video è stato condiviso da Urtis sui suoi canali social.