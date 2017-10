Paola Caruso è delusa, il "suo" tronista Ivan corteggia anche Malena

E' stato un brutto colpo per Paola Caruso scoprire che il tronista spagnolo Ivan Gonzales , per il quale l'ex naufraga ha perso la testa, corteggia Malena . A " Pomeriggio Cinque ", infatti, una amica della pornodiva ha raccontato che, dopo un selfie, i due si sono scambiati il numero di telefono e hanno cominciato a sentirsi. La replica di Paola non si è fatta attendere: "E' stato scorretto con me, cara Malena te lo cedo".

"Dopo la puntata Malena ha fatto un selfie - racconta l'amica - così sono partiti tanti messaggini dove Ivan chiedeva un incontro, anche se non si sono ancora visti i messaggini continuano e chissà...".

La Caruso prende quindi la parola: "Non mi sembra una cosa normale, non mi sono piaciute tante cose anche perché non 'balla'.... all'inizio ho pensato che fosse gay, anche perché il bacetto a 30 anni non mi basta più, dopo sette mesi che lo frequento... abbiamo dormito insieme ma non è successo niente, si è bevuto sette caffè e gli è venuta la tachicardia. Insomma, non balla. Non ci sono più i tronisti di una volta....".

Paola si rivolge quindi a Malena: "Per me è morto e sepolto, mi ha mancato di rispetto provandoci con te, che sei una persona che conosco. Ora te lo puoi tenere tesoro". La pornodiva però replica: "Ricorda cara Paola, per esperienza personale, che è sempre la donna che decide, non è mai l'uomo"