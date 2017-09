Domenica Live, ecco il "Ken umano": 58 operazioni per assomigliare al fidanzato di Barbie

Si chiama Rodrigo Alves, 34 anni, britannico di padre brasiliano ed è entrato nel Guinness dei Primati dopo aver fatto 54 operazioni chirurgiche che l'hanno fatto assomigliare a una versione in carne ed ossa di Ken. "Sono state tutte importanti, quelle più dure il lifting facciale e il rifacimento degli addominali. Tutto quello che vedete è rifatto, non dovete credere a niente, è tutto falso" racconta Rodrigo che si dice molto felice. Le sue parti preferite? Gli addominali e il sedere: "Mi amo, è importante" racconta il Ken umano. "Assomiglio invece a Barbie, dite? Magari un giorno diventerò una donna, chi lo sa?" ammicca Rodrigo. E per il futuro annuncia un nuovo intervento ai capelli. Alla domanda se tutto il suo corpo fosse davvero rifatto ha risposto: "Beh il mio c***o è naturale" provocando ilarità e imbarazzo nello studio di Barbara d'Urso.