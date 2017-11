Jeremias Rodriguez ha detto "no" a Barbara D’Urso. Il fratello di Belen, ultimo eliminato della casa del Grande Fratello Vip, ha infatti declinato l’invito della conduttrice a presenziare a "Domenica Live". A darne notizia è stata la stessa d’Urso durante un breve battibecco con Simona Izzo. "Jeremias Rodriguez, che come tutti gli altri esclusi dal Grande Fratello, ha ricevuto il mio e il nostro invito per essere presente in trasmissione, ha declinato".



Dichiarazioni arrivate dopo le insistenze dell’attrice romana che sosteneva di sapere chi fosse l’ospite segreto: "Ho ricevuto un messaggio dalla persona che sta per arrivare e che verrà qui a chiedere scusa, si tratta di Jeremias, mi ha scritto un messaggio". Seccata la risposta della d’Urso: "Simona! Ma chi se ne importa quello che ti ha scritto, Jeremias non c’è e non ce ne frega neanche. Nel senso che andiamo avanti perché ognuno è libero di scegliere, ci mancherebbe altro. Noi invitiamo, chi vuole viene e chi non vuole non viene. Liberissimi".