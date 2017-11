Omaggio meraviglioso per Gerry Scotti a "Tu si que vales". Un pittore gli ha dedicato un quadro con una performance da lasciare senza fiato. Gettando i colori sulla tela e con una musica sempre diversa alternando immagini di città, di trasmissioni come "Chi vuol essere miliardario" e premi come il "Telegatto", il pittore ha svelato poco a poco l'oggetto del suo dipinto. Un bellissimo quadro raffigurante il volto di Gerry Scotti che una volta resosi conto dell'omaggio si emoziona: "Non mi è mai successa una cosa simile", dichiara il conduttore. Il pittore ucraino che fa una scorpacciata di complimenti da giudici e pubblico aggiunge: "Ho scelto Gerry perché oltre a essere bravissimo nel suo mestiere è un uomo di gran cuore". E come ciliegina sulla torta gli regala il quadro. Per lui 98% di sì e il consenso di tutti e quattro i giudici.