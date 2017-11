"Grande Fratello Vip", Jeremias a Ignazio: "Parleremo a quattrocchi"

Jeremias Rodriguez semina il panico con un video messaggio: belle parole per tutti tranne che per Ignazio Moser, Raffaello Tonon e Luca Onestini. Ma è soprattutto il messaggio lanciato al ciclista a suonare quasi come un avvertimento: "Fuori ho visto alcune cose che non mi sono piaciute ma avremo modo di parlare a quattrocchi, tanto tutto si risolve”, dice parlando al fidanzato della sorella. “Cecilia mi manchi goditi gli ultimi giorni, continua ad essere te stessa, ti amo da morire”, conclude.



Intanto Cecilia torna a parlare di Francesco Monte, il suo ex fidanzato. Incalzata dalle domande di Cristiano, la bella argentina confessa di aver timore di dover affrontare il modello e attore pugliese. “Abbiamo molte cose in comune ma il modo di affrontare la vita è diverso”, dice la Rodriguez, sottolineando di non essersi mai pentita della scelta fatta. Un confronto glielo deve però, a quanto dice sarà una delle prime cose che farà una volta fuori dalla Casa, in fondo sono stati insieme 4 anni, una spiegazione se la merita, non solo lui, anche la sua famiglia e gli amici che hanno in comune. “Al cuore non si comanda”, sottolinea il paroliere, prima di cominciare una serie di paragoni sull’uno e l’altro ragazzo. “Francesco è più bello, è la perfezione, non ha un difetto”, dice sicura Cecilia.