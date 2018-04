"The Big Bang Theory", Bill Gates guest star in una puntata della sitcom

Negli Usa è andata in onda su Cbs la penultima puntata dell'undicesima stagione di "The Bing Bang Theory" con una ghiotta sorpresa. Nell'episodio "The Gates Excitation", Bill Gates interpreta se stesso in un cameo in cui si reca in visita nell’azienda farmaceutica di Penny (Kaley Cuoco), mandando in subbuglio Sheldon e soci, disposti a tutto pur di stringergli la mano. Lo stesso fondatore di Microsoft ha postato sui social una foto con tutto il cast, scattata sul set.