"Young Sheldon", il prequel di "The Big Bang Theory" rinnovato per la seconda stagione

Mentre debutterà in Italia il 31 gennaio su Infinity , "Young Sheldon" sta raccogliendo grande successo tra il pubblico americano mentre ed è in programmazione sulla Cbs . Così il network ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la sitcom prequel di "The Big Bang Theory" , incentrato sull’infanzia di Sheldon Cooper. La notizia arriva dopo la messa in onda di solo dieci episodi su ventidue di cui è composta la stagione d'esordio.

“Young Sheldon ha avuto un enorme impatto sul nostro palinsesto già dal breve lasso di tempo in cui è in onda” ha detto in un comunicato Kelly Kahl, Presidente della CBS Entertainment. “Mentre il DNA dello show affonda chiaramente le sue radici in The Big Bang Theory, Young Sheldon si è ritagliata il suo posto nell’universo televisivo con un tono unico e creativo, la sua scrittura brillante e un delizioso cast multi-generazionale. Non vediamo l’ora di vedere la visione [dei produttori esecutivi Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Parsons e Todd Spiewak] riguardo il modo in cui la famiglia Cooper si destreggerà con Sheldon che diventa un anno più grande... e più intelligente”.