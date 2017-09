"The Big Bang Theory", arriva il promo ufficiale dell'undicesima stagione

La CBS ha diffuso il promo ufficiale dell'undicesima stagione di "The Big Bang Theory". Le nuove 24 puntate della sit-com di successo prenderanno il via il 25 settembre. Nella stessa data il network regalerà un'anteprima dello spinoff "Young Sheldon". La decima stagione si era chiusa con un grosso punto di domanda sulle vite dei personaggi dello show, con Sheldon che era andato da Amy per proporle di sposarlo. Cosa succederà?