"The Big Bang Theory", uno spin off racconterà Sheldon da piccolo

Arriva una notizia che farà felici i fan di Sheldon Cooper . Si parlava da un po' di tempo uno spin-off (o meglio prequel) di "The Big Bang Theory " incentrato sul personaggio interpretato da Jim Person da giovane, ma ora arriva una conferma che la nuova serie si farà nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale. Secondo "Variety", il progetto ha trovato il suo protagonista, si tratta del piccolo Iain Armitage .

Classe 2008, il giovanissimo attore è il volto di Ziggy Chapman nella miniserie "Big Little Lies". Sempre secondo Variety il nuovo show si intitolerebbe semplicemente "Sheldon" e racconterà la sua vita in Texas insieme alla sua famiglia disfunzionale, composta dai genitori, dal fratello maggiore George, dalla sorella gemella Missy e da un nonno e una nonna.



Altra chicca per i fan della serie riguarda il ruolo della madre: a darle il volto sarà infatti Zoe Perry, la figlia dell’attrice Laurie Metcalf, che interpreta la madre di Sheldon già in "The Big Bang Theory".