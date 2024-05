Gli ospiti di "Verissimo" di sabato 18 maggio

Silvia Toffanin accoglie in studio, per un’intensa intervista, il cantautore e attore napoletano Raiz, in un periodo della vita estremamente doloroso. In attesa della super finale di “Amici”, "Verissimo" dedica ampio spazio ai sei finalisti del talent di Maria De Filippi: Marisol, Dustin, Sarah, Mida, Holden e Petit. E ancora, saranno protagonisti del talk di Canale 5: Daniele Bossari, in libreria con “Cristallo” e Juliana Moreira con i figli Lua e Sol. Infine, la storia d’amore nata a “Uomini e Donne” tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, in studio con i loro bimbi: Ethan e Achille.