Al Corriere della Sera ha aperto il cuore e la scatola dei ricordi: "Non ho mai dormito con un uomo", ha confessato, e anche: "L’omofobia non so cosa sia, forse perché mi comporto in un certo modo, senza urtare la mentalità delle persone".

L'infanzia e l'adolescenza tra l'Australia e Genova Da bambino Cristiano Malgioglio ha vissuto in Australia insieme alla famiglia e di quel periodo ricorda: "Parlavo l’inglese con un accento orribile. Casa modesta, due genitori che mi amavano alla follia, le feste della domenica tra emigrati, si suonava, si ballava, poi siamo tornati in Italia". Poi si trasferì a Genova dalla sorella Francesca: "Compravo abiti coloratissimi, da donna, che mi facevo riadattare dalla sarta. Però i compagni di scuola mi adoravano". Fu in quel periodo che conobbe Fabrizio De André: "Un testone di capelli ricci, jeans a zampa, un giubbotto con due ali d’aquila sulla schiena, ero proprio bello… Gli feci sentire le mie prime canzoni, orrende. Fu generoso. Mi presentò il direttore della Ricordi… Mi pagò il biglietto del treno per Milano e mi diede dei soldi", per sdebitarsi Malgioglio gli presentò Dori Ghezzi. Di Luigi Tenco invece dice: "Viso dolce e pulito, si metteva al piano e mi guardava incuriosito".



Le amicizie nel mondo dello spettacolo Cristiano Malgioglio ha molte amicizie nel mondo dello spettacolo: "Carlo Conti è un fratello, Mara Venier una sorella, Simona Ventura pure. Silvia Toffanin un angelo, Iva Zanicchi la adoro, per Sophia Loren ho un amore viscerale, al primo incontro ho preso 60 gocce di coramina e gli sono svenuto tra le braccia". E poi Maria De Filippi, che ama moltissimo: "Io sono innamorato, alla mia maniera. Maria è gioia, è famiglia, è meraviglia". Con Ornella Vanoni il rapporto è più complicato: "Una volta, non so perché, all’inizio con Ornella eravamo molto amici. L’ho chiamata, di recente. Mi ha chiesto: 'Tu fai ancora l’amore?' 'Sì, certo'".

Il primo bacio con una donna (poi la volta buona con un marinaio) Cristiano Malgioglio ricorda di essere stato un imbranato in amore da giovane, timido e poco intraprendente. Il primo bacio a 19 anni con una ragazza: "Fece tutto lei. Tenni la bocca chiusa, con la lingua mi faceva schifo. Non provai niente, anzi mi fece senso". Due anni dopo la volta buona: "Con Alejandro, marinaio portoghese di 25. Un colpo di fulmine, ero innamorato folle, durò un paio d’anni. Mi insegnò a baciare. Ho scoperto che mi piace. Basta che uno abbia la bocca fresca e non abbia mangiato l’aglio". Poi ci fu un altro marinaio: "Philip, americano. Bello come il sole, conosciuto a La Spezia. Mise un 45 giri di Dusty Springfield nel mangiadischi e mi sussurrò il titolo all’orecchio: I close my eyes and count to ten. Col mio inglese malandato cominciai a contare: 'Uno, due, tre...'. Al dieci mi prese le labbra. Scoppiò il vulcano. Fu passione intensa, sangue e arena. Lo raggiungevo di porto in porto. Poi finì. Si è sposato, il primo figlio lo ha chiamato Cristiano jr".

Cristiano Malgioglio non ha mai dormito con un uomo "Ho avuto storie bellissime, in Italia un paio, brevi. Mi stanco facile, non sopporto la gelosia, la pesantezza. Vivo meglio le relazioni a distanza. In Brasile quando lavoravo con Roberto Carlos, il dio della musica, conobbi Wando, un bel chitarrista. Però non ho mai dormito a letto con un uomo in vita mia… Ognuno nel suo letto. Non si offendono, lo sanno prima" ha raccontato Cristiano Malgioglio, che ha spiegato anche di non desiderare e non aver mai desiderato le nozze. Preferisce essere libero di prendere e andare dove vuole, magari a Cuba dove racconta di aver avuto innumerevoli flirt.